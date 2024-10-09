Картопляна запіканка – це класичний варіант обіду з простих інгредієнтів, які є вдома у кожного. А щоб додати страві різних та насичених смаків, готуйте картоплю з фаршем і грибами.

Інгредієнти:

картопля – 500 г

яловичий фарш – 400 г;

гриби – 200 г;

морква – 200 г;

цибуля – 2 шт.;

вершки – 100 г;

сметана – 100 г;

сир пармезан – 200 г;

вершкове масло 73 % – 50 г;

базилік за смаком;

паприка за смаком;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

Чистимо картоплю, нарізаємо тонкими кружельцями. Подрібнюємо цибулю, на грубій тертці натираємо моркву та сир.

До м'ясного фаршу додаємо базилік, паприку, сіль, перець і вершки. Вимішуємо. Гриби підсмажуємо на рослинній олії з половиною цибулі до золотистого кольору, пише «Рудь».

Решту цибулі разом із морквою пасеруємо на олії протягом п'яти хвилин. Додаємо ложку сметани, солимо, перемішуємо. Накриваємо кришкою й тушкуємо протягом трьох хвилин на середньому вогні.

Змащуємо форму для випікання рослинною олією й викладаємо інгредієнти шарами. На дно викладаємо половину картоплі. Потім м'ясний фарш. Далі гриби. Наступний шар –моркв'яний. Зверху викладаємо решту картоплі.

Перемішуємо сметану, вершки та натертий сир. Заливаємо страву. Ставимо наповнену форму в розігріту до 200 °С духовку та запікаємо протягом 40–50 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

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