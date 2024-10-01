Є безліч способів приготувати куряче філе, але за цим рецептом м’ясо вийде дуже соковитим та ніжним. Завдяки готуванню на сковороді, ви ще й зекономите свій час. Подавайте страву з будь-яким гарніром: вареним рисом, картоплею або макаронами.

Інгредієнти:

куряче філе – 650 г;

зелена цибуля за смаком;

кріп, гілочка за смаком;

цукор за смаком;

часник – 2 зубчики.;

паста томатна – 30 г;

цибуля – 1 шт.;

олія соняшникова – 30 г;

борошно пшеничне – 5 г.

Спосіб приготування:

Ретельно промийте куряче філе, обсушіть його та наріжте невеликими шматочками. Розігрійте на сковороді олію. Покладіть курку та просмажте, поки філе не стане білим,пише Shuba.

Наріжте цибулю та додайте її до сковороди з м’ясом. Готуйте до золотистості курятини та цибулі.

Додайте в сковороду томатну пасту, ретельно перемішайте та тушкуйте ще декілька хвилин. Присипте борошном та ретельно перемішайте. Влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте протягом 5 хвилин. Щоб страва вийшла ще смачнішою, замість томатної пасти можна використати сік.

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