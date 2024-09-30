Буріто з курячою грудкою та овочами. Рецепт дня0
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Буріто – це закуска мексиканського походження, яка готується зі спеціального коржика, – тортильї. Ця страва є універсальною, бо інгредієнти у начинку ви можете додавати будь-які за вашими вподобаннями.
Інгредієнти:
Філе помийте, обсушіть, натріть сіллю, перцем і спеціями. Полийте соєвим соусом і оливковою олією. Загорніть у фольгу і запікайте 40 хвилин при температурі 180°C, пише Shuba.
Овочі і салат помийте та обсушіть. Перець і помідор змастіть олією, загорніть окремо у фольгу і запікайте при температурі 180°C 15 хвилин.
Запечене філе наріжте скибочками. Запечені овочі очистьте, у перцю видаліть серцевину і наріжте соломкою, посоліть. Часник очистьте і дрібно наріжте. Сир натріть на грубу терку.
На тортильї викладіть салатні листки, зверху покладіть скибочки м’яса, овочі, часник і сир. Краї тортильї загорніть всередину і щільно згорніть її рулетом.
Викладіть буріто на суху гарячу сковороду на 2 хвилини, потім переверніть і прогрійте ще 2 хвилини. Подавайте готові буріто гарячими.
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