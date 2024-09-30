Буріто – це закуска мексиканського походження, яка готується зі спеціального коржика, – тортильї. Ця страва є універсальною, бо інгредієнти у начинку ви можете додавати будь-які за вашими вподобаннями.

Інгредієнти:

тортилья – 2 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

соус соєвий – 40 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

приправа до курки за смаком;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

томати – 1 шт.;

твердий сир – 100 г;

листя салату – 2 шт.;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Філе помийте, обсушіть, натріть сіллю, перцем і спеціями. Полийте соєвим соусом і оливковою олією. Загорніть у фольгу і запікайте 40 хвилин при температурі 180°C, пише Shuba.

Овочі і салат помийте та обсушіть. Перець і помідор змастіть олією, загорніть окремо у фольгу і запікайте при температурі 180°C 15 хвилин.

Запечене філе наріжте скибочками. Запечені овочі очистьте, у перцю видаліть серцевину і наріжте соломкою, посоліть. Часник очистьте і дрібно наріжте. Сир натріть на грубу терку.

На тортильї викладіть салатні листки, зверху покладіть скибочки м’яса, овочі, часник і сир. Краї тортильї загорніть всередину і щільно згорніть її рулетом.

Викладіть буріто на суху гарячу сковороду на 2 хвилини, потім переверніть і прогрійте ще 2 хвилини. Подавайте готові буріто гарячими.

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