Цей рецепт курячих гомілок називають ще «гомілки по-китайськи». Завдяки поєднанню смаків курятини та соєвого соусу, м’ясо виходить соковитим та насиченим. Подавати можна з будь-яким гарніром.

Інгредієнти:

арахісова олія (можна замінити іншою рослинною олією) – 3 ст.л.;

курячі гомілки – 5-6;

часник – 2 зубчики;

свіжий корінь імбиру;

зелена цибуля – 3 пера;

вода – 90 мл;

соєвий соус – 60 мл;

мед – 1 ст.л.;

червоний перець чилі для подачі – ½.

Спосіб приготування:

У воці або інший глибокій сковорідці розігріти арахісову оілю. Додати курячі гомілки і обсмажувати поки м'ясо підрум'яниться рівномірно. Перекласти на чисту тарілку, пише Рicante cooking.

У вок, де смажились курячі гомілки, додати 3/4 зеленої цибулі, імбир і часник. Смажити, помішуючи, приблизно 1-у хвилину.

Соєвий соус, воду і мед добре змішати в окремому посуді. Влити в сковорідку і вварювати поки залишиться половина рідини.

Повернути гомілки в сковорідку з глазур'ю, прикрити кришкою і тушкувати до готовності, час від часу перевертаючи, приблизно 10-15 хвилин.

Розкласти курячі гомілки по тарілках для сервірування, полити глазур'ю, посипати залишками цибулі та подрібненим перцем чилі, подавати з тушкованою пекінською капустою, рисом або простим салатом в азіатському стилі.

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