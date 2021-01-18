Сховище розраховане на 16 тис. тонн врожаю

На Львівщині почали будувати сховище для зберігання картоплі. Як повідомили у прес-службі агрохолдингу «Контінентал Фармерз Груп», сховище розраховане на 16 тис. тонн врожаю терміном зберігання до 10 місяців. Сукупні інвестиції у будівництво складуть 92,6 млн грн.

Сховище для картоплі будують у селі Чуква, що на Самбірщині. Інвестори вже почали встановлювати бетонні конструкції під металеві опори для складу. Водночас компанія закуповує холодильне, вентиляційне та інше обладнання для сховища. Тут зберігатимуть картоплю, що її компанія вирощує на полях кластеру «Самбір». Завершити будівництво картоплесховища планують до серпня 2021 року.

«Компанія обробляє землю в різних районах області, а це сховище буде використовуватись для врожаю картоплі, яку компанія вирощує на полях Самбірщини. Компанія вирощує сорти, що призначені для виробництва чипсів, використання у інших продовольчих цілях і для насіння», – розповів ZAXID.NET колишній керівник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис.

У прес-службі компанії «Контінентал Фармерз Груп» ZAXID.NET повідомили, що загальна площа комплексу для зберігання картоплі становить 7,7 тис. м2. За попередніми підрахунками, тут працюватимуть 47 працівників. Загальна вартість інвестицій у будівництво сховища становить 92,6 млн грн. За інформацією Української асоціації виробників картоплі, розмір середньостатистичного картоплесховища в Україні становить 10 тис. тонн, натомість картоплесховище на Самбірщині розраховане на 16 тис. тонн.

Зазначимо, що компанія «Контінентал Фармерз Груп» вирощує чіпсові, насіннєві та продовольчі сорти картоплі у Львівській і Тернопільській областях. Виробничі потужності холдингу сягають 87 тис. тонн одночасного зберігання. Загальна площа до викопування картоплі у 2020 році становила 1,6 тис. га, а у 2021 році її планують збільшити до 2000 гектарів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» зареєстроване в Тернополі. Засновником компанії вказане ТзОВ «Салік Україна», що своєю чергою належить британському холдингу «Салік (Юкей) Лімітед».