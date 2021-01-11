Хлібокомбінат припинив роботу на початку 2018 року

У Самборі на території колишнього хлібокомбінату планують відкрити завод із виробництва картонної та паперової упаковки, продукцію з якого постачатимуть до країн Євросоюзу. Хлібокомбінат був зупинений три роки тому, нещодавно його придбала київська група компаній «Ефективні інвестиції», яка вже володіє на Львівщині виробничим комплексом з виготовлення високопротеїнових кормових добавок.

Самбірський хлібокомбінат раніше входив до складу холдингу «Хлібпром» Віталія Антонова, однак зупинив роботу на початку 2018 року. Обладнання та частину його працівників перевели на інші хлібзаводи холдингу, решта людей опинилися без роботи. Відтоді виробничий об’єкт занепав. Напередодні нового року комбінат викупила група компаній «Ефективні інвестиції» з Києва, власником якої є бізнесмен Ігор Ліскі. Вартості продажу, як й інших подробиць угоди наразі не розголошують.

Новий власник запланував відкрити на місці комбінату завод, де виготовлятимуть картонне та паперове пакування. Виробничі потужності розміщуватимуться у старому корпусі, де зроблять реновацію та встановлять сучасне обладнання.

«На зустрічі із засновниками інвестиційної компанії були озвучені приблизні терміни реалізації проекту – виробництво планують запустити десь за рік. У реновацію загалом мають інвестувати понад 70 млн грн та створити до 200 робочих місць з гідною зарплатою», – розповів ZAXID.NET керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис.

Офіційно виробництвом у Самборі займатиметься компанія з групи «Ефективних інвестицій» – ТОВ «Сем Екопак Львів». На заводі виготовлятимуть продукцію з пульперкартону – це матеріал із паперової маси, схожий на той, який використовують для яєчної упаковки. Таке екологічне пакування можна використовувати практично для усіх видів фруктів, овочів і ягід. «Сем Екопак» вже має виробничий майданчик на Дніпропетровщині, а продукцію з самбірського заводу планують насамперед відправляти на експорт до ЄС.

«Будівництво заводу у Львівській області обумовлено необхідністю бути ближче до польського виробника ягід: наша упаковка досить об’ємна, тому логістичні витрати – істотна складова собівартості», – заявляв раніше генеральний директор «Сем Екопак» Сергій Рудковський в інтерв’ю щодо планів розвитку компанії.

Нагадаємо, група компаній «Ефективні інвестиції» разом із нідерландською компанією Mada Participations B.V. невдовзі мають запустити у Буську виробничий комплекс з виготовлення високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів Feednova. Завод, згідно з планами, виготовлятиме близько 90 тонн готової продукції на добу.