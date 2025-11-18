Нове слово означає асиметричні стосунки із зірками, інфлюенсерами чи штучним інтелектом

Кембриджський словник оголосив слово 2025 року. Ним став прикметник «parasocial» – «парасоціальний», йдеться на сторінці Кембриджського словника.

Слово «парасоціальний» повʼязане з емоційною привʼязаністю до відомої людини, яку особисто не знаєте, вигаданим персонажем фільмів, книг чи ігор, а також штучним інтелектом. Словом року воно стало через те, що люди стали часто звертатися до чат-ботів, знаменитостей та інфлюенсерів для того, щоб відчути звʼязок із ними онлайн.

«”Parasocial” відображає дух 2025 року. Мільйони людей залучені в парасоціальні стосунки, ще більше – просто заінтриговані їхнім зростанням. Дані це підтверджують: на сайті Cambridge Dictionary спостерігається сплеск пошукових запитів за словом “parasocial”», – сказав редактор Кембриджського словника Колін Макінтош.

Професорка експериментальної соціальної психології Кембриджського університету Сімона Шналл розповіла, що асиметричні, парасоціальні стосунки є переосмисленням терміну «фандом». Вона зазначає, що люди більше звертаються до інфлюенсерів через падіння довіри до традиційних ЗМІ, а також частіше спілкуються з ШІ-ботами як із друзями чи психологами.

Водночас професорка наголошує, що ця асиметрія може призвести до «нездорових стосунків». Нагадаємо, на початку листопада ВВС повідомило, що 20-річна українка стала залежною від спілкування з ChatGPT і отримувала від чатбота поради щодо самогубства. ChatGPT давав їй покрокові поради та навіть написав їй прощального листа.

Серед претендентів на статус слова року були такі терміни:

«pseudonymization» («псевдонімізація») – процес приховування імені чи електронної пошти людини із заміною на слово чи цифру без будь-якого значення;

«memeify» («мемефікувати», «створити мем») – перетворення якоїсь події, зображення чи людини на мем;

«vibey» («вайбовий») – опис місця, яке має приємну атмосферу.

Зазначимо, «parasocial» – термін, який зʼявився у 1956 році та став позначенням своєрідних стосунків телеглядачів із персонажами. У 2025 році парасоціальними моментами року стали заручини поп-співачки Тейлор Свіфт зі спортсменом американського футболу Тревісом Келсі, а також музичний альбом виконавиці Лілі Аллен про розрив стосунків West End Girl.

Нагадаємо, у 2024 році словом року за версією Кембриджського словника стало «manifest» («маніфестувати»). Оксфордський словник назвав словом 2024 року «brain rot» – погіршення психічного чи інтелектуального стану людини через надмірний перегляд соцмереж