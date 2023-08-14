«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк»

Керівник нещодавно націоналізованого «Сенс банку» Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку. Тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко, йдеться у релізі банку, оприлюдненому ввечері 14 серпня.

«Пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова Рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного голови правління якнайшвидше», – йдеться у повідомленні.

За цей час правлінню, зокрема голові Кузьміну, не вдалось налагодити ефективну роботу, розповідали Forbes шестеро співрозмовників у трьох держустановах, що брали участь у націоналізації, та у банку.

Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк». Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Нагадаємо, правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власниками якого донедавна були російські олігархи. Вони, ймовірно, планували довести банк до штучного банкрутства.