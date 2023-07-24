Правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власниками якого донедавна були російські олігархи. Вони, ймовірно, планували довести банк до штучного банкрутства.

СБУ та Офіс генпрокурора, які 24 липня повідомили про це, не вказали, про який банк йдеться. Однак з повідомлення випливає, що йдеться про «Сенс Банк», який держава націоналізувала 21 липня.

За інформацією правоохоронців, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну власники банку почали шукати шляхи протиправного виведення активів, побоюючись застосування проти них санкцій. Вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних людей і від їхнього імені вивести мільярдні капітали за межі України, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора. Надалі, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави.

«Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх у РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії. Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ», – додали у Службі безпеки України.

За інформацією Офісу генпрокурора, під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топ-менеджменту слідчі виявили документи з доказами незаконної діяльності.

Правоохоронці зазначили, що аби не допустити шкоди фінансовій стабільності України, Нацбанк ухвалив рішення вивести системно важливий банк з ринку для подальшої передачі на користь держави. Зауважимо, що саме такі рішення було ухвалено щодо «Сенс Банку», який є системно важливим: 20 липня НБУ вивів його з ринку, а 21 липня уряд його націоналізував. Таким чином, тепер банком володіє держава в особі Міністерства фінансів.

СБУ повідомила, що розслідує спроби російських олігархів обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України. Справу розслідують за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Санкція статті передбачає від 6 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.