Керівник управління транспорту Львова прокоментував інцидент із військовим і водієм автобуса
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 жовтня
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У вівторок, 24 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Зачинив двері перед військовим з ампутованою ногою. У міському управлінні транспорту прокоментували поведінку водія.
- Кров, яка рятує. У Львівському обласному центрі крові терміново потрібні донори всіх груп та резусів.
- Допомога від благодійників. Друге медоб’єднання Львова отримало нове реабілітаційне обладнання.
- Знайти домашнього улюбленця. Майже 60 собак та 12 котів у ЛКП «Лев» чекають на прилаштування.
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