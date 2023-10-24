У вівторок, 24 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Зачинив двері перед військовим з ампутованою ногою. У міському управлінні транспорту прокоментували поведінку водія.

Кров, яка рятує. У Львівському обласному центрі крові терміново потрібні донори всіх груп та резусів.

Допомога від благодійників. Друге медоб’єднання Львова отримало нове реабілітаційне обладнання.

Знайти домашнього улюбленця. Майже 60 собак та 12 котів у ЛКП «Лев» чекають на прилаштування.

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