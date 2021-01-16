Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали першого заступника та радника директора Національного агентства з акредитації України.

«Оперативні працівники ДБР встановили, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації. Під час досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником директора Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів від представника комерційної структури в сфері транспортних перевезень. Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив як посередника радника директора Нацагентства», – повідомила прес-служба ДБР у суботу, 15 січня.

Посадовців затримали під час видачі дозвільної документації та отримання хабара за неї в п’ятницю, 15 січня. 16 січня їм повідомили про підозру в хабарництві.

Якщо вину посадовців доведуть у суді, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Чим займається Національне агентство з акредитації України

Національне агентство з акредитації України акредитовує органи, які проводять сертифікацію, інспектування чи випробування. Також це агентство контролює, чи відповідають такі органи вимогам акредитації.

Агентство акредитовує: