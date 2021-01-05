34-річного львівського податківця затримали на хабарі
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 17:250
Податківця затримали під час отримання першої частини хабара
Слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Державної податкової служби у Львівській області після одержання хабара.
За даними слідства, посадовець ДПС вимагав 200 тис.грн у підприємця за ненакладення арешту на рахунки та майно його компанії та нестворення штучних перешкод у його діяльності.
У вівторок, 5 січня, 34-річного податківця затримали підчас отримання першої частини хабара у розмірі 20 тис. грн. Наразі правоохоронці проводять обшуки на робочому місці податківця.
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