Поліцейські затримали посадовця під час отримання хабара

Поліцейські затримали одного із керівників Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну) Держводагентства України, який вимагав гроші у місцевих підприємців. Про це повідомила поліція Львівщини у понеділок, 4 січня.

Посадовця затримали під час отримання другої частини «відкату» – 10 тис. грн. Як зазначає поліція, наприкінці грудня посадовець одержав ще 10 тис. грн. За даними слідства, за перерахування коштів за проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення перепаду на річці Недільнянка та постачання щебеню посадовець вимагав від місцевого підприємець неправомірну вигоду – 12 % від загальної вартості робіт.

Львівська обласна прокуратура відзначає, що наразі проводяться першочергові слідчі дії, після яких планують повідомити про підозру та звернутися до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу 39-річному посадовцю.

Відомо, що досудове розслідування проводиться за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Максимальна санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.