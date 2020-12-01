Митник пообіцяв не створювати штучних перешкод при митному оформленні

30 листопада у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині на хабарі затримали митника, який пообіцяв не створювати штучних перешкод при митному оформленні автомобілів. Правоохоронці його підозрюють у систематичних поборах за розмитнення машин з іноземною реєстрацією.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Галицької митниці Держмитслужби, інспектор взяв 1000 гривень хабара. Наразі його відсторонили від посади.

Оперативні дії проводили працівники внутрішньої безпеки митниці, ДБР та СБУ. Митника затримали на гарячому під час отримання хабара. Злочин задокументовано.

фото Галицької митниці

У ДБР додали, що головний державний інспектор відділу митного оформлення митного поста «Яворів» систематично вимагав і отримував хабар — 1000 грн за одне авто з іноземною реєстрацією при його ввезенні і розмитненні. СБУ задокументувала, що протягом зміни митник отримував від 60 тисяч гривень хабарів. На своїй посаді він пропрацював 1,5 місяця, за цей час він відчергував 15 змін.

Як повідомляє видання «Діло» з посиланням на власні джерела у Галицькій митниці, затримали інспектора Володимира Дацка при оформленні автомобіля Renault Megane.

Керівництво митниці призначило службову перевірку за цим фактом для встановлення інших причетних службовців. Тривають обшуки.