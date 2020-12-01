Керівник Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Неговєлов, якого наприкінці жовтня затримали за 200 тис. доларів хабара, раніше понад 10 років працював в СБУ, а гроші вимагав у дилера німецьких препаратів, повідомила програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» увечері в понеділок, 30 листопада.

Неговєлов спочатку працював у Київському управлінні Служби безпеки України, потім в ГУ КЗЕ СБУ (так званій економічній контррозвідці). За інформацією журналістів, у часи, коли Неговєлов працював у СБУ, фармбізнесмени відкрито розповідали, як він приїжджав вимагати «відкат» із контрактів на постачання ліків за держзакупівлями, а після відмови платити проти них відкривали кримінальні справи. Влітку Неговєлов перейшов у ДФС.

Журналісти з’ясували, що компанія, у якої Неговєлов нібито вимагав хабар – це великий дилер німецьких препаратів ТОВ «Юбіай фарм трейд». Гроші він нібито хотів за закриття провадження щодо ухилення від сплати податків. Як дізналися журналісти, посадовця здали самі бізнесмени, які й допомогли задокументувати шантаж, вимагання й передачу авансу.

За словами заступника директора «Юбіай фарм трейд» Петра Зорича, з Неговєловим він був знайомий давно, і той регулярно пропонував бізнесмену свої послуги з вирішення проблем в органах. Зорич розповів, що наприкінці жовтня отримав повідомлення від Неговєлова, який раптово зацікавився справами бізнесмена. А вже наступного ранку у «Юбіай фарм трейд» ДФС влаштувала обшуки. Після цього бізнесмен, за його ж словами, зателефонував чиновнику і той нібито запропонував зустрітися ввечері, щоб «по-тихому всі питання вирішити».

Зорич запевнив, що сам не пропонував хабар, мовляв, суму у 300 тис. доларів назвав Неговєлов. Фіскал нібито пояснив, що «високий тариф» містив у собі частку для Офісу генпрокурора. Крім того, за словами Зорича, Неговєлов розповідав, що ДФС подаватиме запити щодо компанії в Німеччину, може заарештувати рахунки, а також радив перейти на «абонплату» – раз на місяць чи квартал, щоб їх ніхто не чіпав.

Зрештою Зорич «сторгувався» на 200 тис. доларів. Перша половина мала піти як завдаток і упродовж тижня проблема мала бути вирішена. Але на передачі завдатку в сумі 100 тис. доларів Неговєлова затримало Державне бюро розслідувань, якому Зорич здав потенційного хабарника.