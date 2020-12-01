Працівники СБУ затримали менеджерку «UA:Карпат» під час отримання хабаря

Працівники Служби безпеки України провели обшуки у Івано-Франківській філії «Суспільного» та затримали менеджерку, яка вимагала хабарі у працівників за призначення щомісячних премій та надбавок до зарплати. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба відомства.

СБУ не повідомляє імені затриманої, однак, як пише «Детектор Медіа», йдеться про Наталію Кияницьку. Її затримали у службовому кабінеті під час отримання хабаря. Сума коштів, яку вимагала менеджерка, наразі невідома.

На обшуки та затримання менеджерки «UA:Карпат» відреагувало керівництво «Суспільного». За їхніми словами, вони ухвалять відповідні заходи щодо винних осіб, якщо неправомірні дії співробитниці філії будуть підтверджені.

«Водночас Суспільне очікує на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству», – заявила компанія.

Кияницькій готують підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.