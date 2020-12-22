Наталія Кияницька внесла заставу і вийшла з-під варти

Менеджерку «UA: Карпати» (Івано-Франківської філії «Суспільного») Наталію Кияницьку відсторонили від роботи без збереження заробітної плати на період з 16 грудня до 1 лютого.

Таке рішення прийняло правління НСТУ на своєму засіданні, протокол якого опубліковано на корпоративному сайті «Суспільного».

Таким чином правління виконало рішення Івано-Франківського міського суду від 14 грудня.

Зазначимо, 1 грудня представники СБУ провели обшук у кабінеті менеджерки Наталії Кияницької і звинуватили її на систематичному вимаганні хабарів у підлеглих. Саму Кияницьку затримали.

4 грудня Наталія Кияницька внесла 168160 грн застави і вийшла з-під варти. «Детектор медіа» пише, що частину грошей на заставу для Кияницької зібрали працівники «Суспільного».

Менеджерці «Суспільного» загрожує ув’язнення на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.