Чернівецький апеляційний суд визнав двох податківців винними в одержанні хабара і засудив кожного до п’яти років в’язниці з конфіскацією майна, за винятком житла, повідомив у неділю, 20 грудня, «Судовий репортер» з посиланням на відповідний вирок суду.

Історія з хабарництвом податківців почалася ще у 2015 році. До підприємця начебто прийшов податківець і попросив безкоштовно надати комп’ютерну техніку на 100 тис. грн. Коли той відмовив, то податкова влаштувала йому перевірку і нарахувала 253 тис. грн штрафу. Підприємець звернувся до Служби безпеки України (СБУ) і далі спілкування з податківцями фіксувалося.

На одній із зустрічей йому озвучили суму – 65 тис. грн. Податківець приніс рахунок на поставку комп’ютерної техніки на таку суму і сказав оплатити. Після сплати податкова зменшила розмір штрафу до 3 тис. грн.

На лаві підсудних опинились начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб чернівецької ДПІ й начальник відділу контрольно-перевірочної роботи цього ж управління.

У 2017 році суд начальника управління виправдав, а начальника відділу за зловживання службовим становищем засудив до 8500 грн штрафу і 2 років позбавлення волі умовно. Але через кілька місяців апеляція скасувала цей вирок через неповне фіксування судового процесу.

У червні 2020 суд визнав обох експодатківців винними, але не у хабарництві, а у зловживанні службовим становищем і призначив по 1 року позбавлення волі і штрафу 8500 грн.

Суд змінив кваліфікацію, оскільки не переконався, що податківці діяли в своїх особистих інтересах чи в інтересах близьких їм осіб. Суд повірив, що обвинувачені мали намір покращити технічне забезпечення свого управління, тобто діяли в інтересах юридичної особи, а не у своїх особистих.

Однак апеляційний суд з цим не погодився. В обвинувачених не було повноважень щодо офіційної закупівлі комп’ютерної техніки і відсутні законні підстави для зарахування такої техніки на баланс установи для подальшого її використання.

Із матеріалів негласних слідчих розшукових дій вбачалося, що йшлося саме про передачу грошей, а не про купівлю комп’ютерів. Але податківці використали завуальовану форму одержання хабара – використання банківського рахунку підприємства для переказу хабара, який був призначений для обвинувачених.

Суд призначив обом по 5 років в’язниці з конфіскацією майна за винятком житла. Чоловіків арештували в залі суду. До цього вони утримувалися під вартою впродовж приблизно двох тижнів ще п’ять років тому. Цей строк їм буде враховано у відбуття покарання як один день за два.

Один із суддів Чернівецького апеляційного суду Кифлюк висловив окрему думку, що дії начальника управління все ж варто було кваліфікувати як зловживання службовим становищем і у зв’язку з закінченням строків притягнення до відповідальності звільнити від покарання. А проти другого обвинуваченого взагалі закрити справу через відсутність доказів.

Також відомо, що один із засуджених працює заступником начальника Чернівецької ДПІ – начальником відділу з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску ГУ ДПС у Чернівецькій області.