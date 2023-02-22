Посадовець розкрав майже 400 плит вартістю 3 млн грн

Керівнику навчального аеродрому в селі Широке під Запоріжжям висунули підозру у демонтажі злітної смуги та місця для стоянки літаків. За інформацією правоохоронців, чоловік продав майже 400 плит, через що злітна смуга стала непридатною для використання Збройними силами України. За розкрадання майна аеродрому чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.

Про вручення підозри посадовцю Запорізького центру льотної підготовки за демонтаж плит на 2-кілометровій злітній смузі аеродрому повідомили в середу, 22 лютого в Генпрокуратурі. Чоловік незаконно зняв майже 400 аеродромних плит, що використовувались для рульових доріжок. «За даними слідства, підозрюваний, залучивши осіб зі спеціалізованою технікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит, які знаходились в конструкціях рульових доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому», – повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора.

Демонтовані конструкції виконувач обов'язків директора продавав стороннім покупцям. Кошти, які він отримував від продажу плит, чоловік привласнював собі. «Таким чином здійснено розтрату державного майна на загальну суму майже 3 млн грн. Внаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних Сил Збройних Сил України», – розповіли в Генпрокуратурі.

Посадовця планують відсторонити від посади та обрати відповідний запобіжний захід. Йому оголосили підозру за розкрадання держмайна в особливо великих обсягах. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади до трьох років. Зазначимо, державне фінансування аеродрому припинилося з 1994 року.

Раніше на Львівщині оголосили підозру колишньому реєстратору, який незаконно перереєстрував злітну смугу в одному з львівських сіл. Чоловік незаконно передав у приватну власність невідомим особам, повідомили 17 лютого в прес-службі львівської прокуратури. Приватизований аеродром арештували, а чоловіку загрожує штраф чи виправні роботи до двох років.