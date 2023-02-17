Держреєстратор незаконно перереєстрував у приватну власність злітну смугу в одному з сіл Львівського району

Колишньому державному реєстратору на Львівщині повідомили про підозру у незаконній перереєстрації злітної смуги. У результаті дій реєстратора, колишній аеродром у одному з сіл Львівського району перейшов у приватну власність.

«За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами», – повідомили у п’ятницю, 17 лютого, в прокуратурі Львівщини.

Унаслідок дій реєстратора з державної комунальної власності фактично вибув колишній аеродром, що розташований в одному із сіл Львівського району. За клопотанням прокурора, на незаконно приватизований об’єкт суд наклав арешт.

Колишньому державному реєстратору повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 ККУ).