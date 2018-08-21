Кіберполіція викрила міжнародний канал збуту в Україні викрадених в Італії мотоциклів

За результатами обшуків вилучено майже три десятки спортивних мотоциклів

Кіберполіція допомогла італійським правоохоронцям розкрити канал збуту вкрадених за кордоном мотоциклів. Реалізація в Україні краденого транспорту відбувалася за допомогою інтернет-мережі, повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Нацполіції України.

«В рамках міжнародної правової допомоги співробітники кіберполіції встановили осіб, які збували в Україні викрадені транспортні засоби, і місця їх зберігання. Сьогодні, 21 серпня, в трьох регіонах України були проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено майже три десятки викрадених мотоциклів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, що прокуратурою Республіки Італія при суді м. Ріміні проводиться розслідування у кримінальній справі, яка порушена стосовно невстановлених осіб, які у складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Італії. Під час проведення розслідування італійські правоохоронці встановили, що деякі транспортні засоби реалізуються за допомогою Інтернет-мережі на території України.

Відео Нацполіції

Обшуки були проведені на території Донецької, Полтавської та Івано-Франківської областей. За їх результатами вилучено майже три десятки спортивних мотоциклів. Всі вони спрямовані на зберігання в регіональних підрозділах поліції. Пізніше, після надання запитів в європейські країни, правоохоронці будуть встановлювати походження вилученого транспорту.

«Поки що особи, у яких було вилучено цей транспорт, не змогли надати документи, що підтверджують законність його придбання і походження. Крім того, буде встановлено спосіб, яким транспорт ввозився на територію України», - зазначають в кіберполіції.