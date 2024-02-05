Кілліан Мерфі продюсує сиквел «28 днів тому».

Кілліан Мерфі продюсує сиквел «28 днів тому». Оригінальний постапокаліптичний фільм Денні Бойла та Алекса Гарленда вийшов у листопаді 2002 року, а нині його творці готують продовження, потенційно трилогію.

Sony перемогла у торговельній боротьбі із Warner Bros. за випуск продовження фільму під назвою «28 років тому». Зірка «Опенгеймера» Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в оригіналі, виступить виконавчим продюсером і, можливо, з'явиться серед акторського складу, повідомляє The Hollywood Reporter.

Випущений понад 20 років тому фільм «28 днів тому» відродив жанр зомбі, прокладаючи шлях до таких проектів, як «Ходячі мерці», «Всесвітня війна Z» та «Зомбіленд, подвійний постріл». Мерфі знявся в ролі чоловіка, який виходити з коми та виявляє, що зовнішній світ захопили зомбі 28 днів тому. Фільм зібравши 82,7 млн доларів у всьому світі та породивши продовження, «28 тижнів по тому» 2007 року.

Щодо нового фільму, спочатку планувалось назвати фільм «28 місяців тому», а зараз з огляду на час, що минув з виходу оригіналу, «28 років тому».