Хлорофітум підійде тим, хто шукає невибагливу рослину

Кімнатні рослини додають спальні затишку, а деякі з них можуть впливати на вологість повітря. Вони не замінять провітрювання чи очищувач повітря, тож обирати їх варто насамперед з огляду на умови в кімнаті. Якщо вдома є коти або собаки, важливо також перевірити, чи безпечна для них конкретна рослина. Які рослини можуть впливати на стан повітря у кімнаті, пише Deccoria.

Хлорофітум

Хлорофітум підійде тим, хто шукає невибагливу рослину. Він добре росте за яскравого розсіяного світла, але витримує і легку півтінь, швидко розростається та не потребує складного догляду. Цю рослину вважають безпечною для котів і собак.

Спатифілум

Спатифілум вирізняється темно-зеленим листям і білими квітами. Найкраще почувається за розсіяного освітлення, а ґрунт у горщику має залишатися помірно вологим. Рослину часто згадують у переліках природних очищувачів повітря, проте її вплив у житловому приміщенні невеликий. Спатифілум токсичний для домашніх тварин.

Епіпремнум золотистий

Ця кімнатна ліана пасує для підвісних кашпо та полиць, звідки її пагони можуть звисати вниз. Епіпремнум добре росте у світлих кімнатах і здатний витримати нетривале пересихання ґрунту. Він може поглинати окремі речовини з повітря, але не очищує повітря у квартирі настільки, щоб замінити провітрювання. Рослина токсична для котів і собак.

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Нефролепіс

Нефролепіс – папороть із густим, ажурним листям. Він потребує регулярного зволоження: ґрунт не повинен надовго пересихати. Велика площа листя сприяє випаровуванню вологи, тому рослину часто радять для приміщень із сухим повітрям. Нефролепіс вважають безпечним для домашніх тварин.

Пальма арека

Арека має пишне листя й може стати помітним акцентом у спальні. Їй потрібне розсіяне світло та регулярний полив, але вода не повинна застоюватися біля коріння. Під час випаровування вологи пальма певною мірою впливає на мікроклімат кімнати. Для котів і собак арека вважається безпечною.

Сансевієрія

Сансевієрія підходить тим, хто не завжди встигає доглядати за вазонами. Її щільне листя допомагає переносити триваліші перерви між поливами, а сама рослина пристосовується до різних умов освітлення. Водночас сансевієрія може бути токсичною для котів і собак, тому її краще тримати поза їхнім доступом.

Драцена

Драцену часто вирощують у спальнях і вітальнях завдяки декоративному листю та невибагливості. Вона любить яскраве розсіяне світло й не потребує частого поливу. Дослідження показують, що драцена здатна поглинати деякі забруднювачі, однак у звичайних домашніх умовах цього недостатньо для помітного очищення повітря. Рослина токсична для домашніх тварин.