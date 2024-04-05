На студії Warner Brosers оголосили, що вже триває робота над п’ятою частиною культового фільму «Матриця».

Нагадаємо, попередня частина вийшла у 2021-му році. Як повідомляє Variety, це буде перша частина без Лани та Ліллі Вачовскі в ролі режисерів. Студія оголосила, що їх замінить сценарист «Марсіанина» Дрю Годдард. Окрім режисури, він також напише сценарій до «Матриці» та продюсуватиме фільм спільно з Сарою Есберг. Натомість Лана Вачовскі виконуватиме роль виконавчого продюсера фільму.

Наразі не відомо, хто саме з акторів зніметься в новому епізоді. Як відомо, Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс грали ролі Нео і Триніті у попередніх частинах. У 4 фільмі до них приєдналися Яг'я Абдул-Матін II, Джонатан Грофф, Ніл Патрік Гарріс і Пріянка Чопра.

Кінокомпанія не розголошує деталі сюжету. Проте президент Warner Brosers Джессі Ерман розповів, що п’ятий епізод наслідуватиме попередні частини.

Нагадаємо, перший епізод фільму «Матриця» вийшов у 1999 році. У 2003 році вийшли «Матриця: Революція» та «Матриця: Перезавантаження», а у 2001 році з’явилась «Матриця: Воскресіння» (2021). Четвертий фільм не зміг повторити успіху попередніх.