Семюел Л. Джексон («Кримінальне чтиво») та Венсан Кассель («Король») знялися у трилері «Почерк кілера».

Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон (Семюел Л. Джексон) помічає схожість між вбивствами, які він розслідував п’ять років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду (Джанні Капальді) , який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться по нову кров, двоє детективів уважні до кожної дрібниці.

Джексон втілить детектива Дена Ловсона, тоді як Кассель зіграє персонажа з загадковим ім'ям Браво. Роль Ґлена Бойда виконає Джанні Капальді.

Кримінальна драма, детектив та бойовик «Почерк кілера» знята режисером Террі МакДонафом (серіали «Пуститися берега», «Вбиваючи Єву»). Зйомки фільму, як і події, зображені у ньому, проходили у Шотландії. До роботи приступили у березні 2023 року, процес тривав до травня.

Трилер «Почерк кілера» вийде в прокат 11 квітня.