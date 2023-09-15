Кирило Буданов очолює ГУР з серпня 2020 року

Очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова зарахували на аспірантуру до Острозької академії. Відповідний наказ ректор академії Ігор Пасічник підписав у четвер, 14 вересня.

«Зарахувати з 02.10.2023 року аспірантами Національного університету "Острозька академія" зі спеціальності 052 "політологія" Буданова Кирила Олексійовича», – йдеться у наказі.

Окрім нього, на аспірантуру з цієї спеціальності зарахували ще двох абітурієнтів. Зауважимо, що у рейтинговому списку Кирило Буданов був першим за кількістю набраних балів з-поміж інших претендентів. Формою навчання була вказана вечірня.

Додамо, що військову освіту Кирило Буданов здобув в Одеському інституті сухопутних військ в 2007 році. 24 серпня 2021 року він отримав військове звання бригадного генерала, а у квітні 2022 – звання генерал-майора. Буданову – 37 років, він очолює воєнну розвідку з серпня 2020 року.