Кириленко запропонував ввести військовий збір для українських гастролерів в Росії

В'ячеслав Кириленко вважає, що країна має знати своїх «героїв»

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - це етичне питання, яке заборонити не можна. Однак, на його думку, можна ввести певні правила для таких гастролерів. «Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: «Цей артист гастролює у країні-агресорі». По-четверте, в Україні сплачуєш додатковий військовий збір», - заявив віце-прем'єр.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді,питання здебільшого етичне,заборонити не можна.Але, їдеш у РФ на гастролі,1)повідомляєш,2)потрапляєш у спецреєстр,3)на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі",4)в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 11, 2018

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала сьогодні Верховну Раду ввести штрафні санкції або кримінальну відповідальність за гастролі українських артистів у РФ.