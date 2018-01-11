Кириленко запропонував ввести військовий збір для українських гастролерів в Росії

КультураРоман Ганкевич, 11 січня4040

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Кириленко запропонував ввести військовий збір для українських гастролерів в Росії
фото РБК-Україна
В'ячеслав Кириленко вважає, що країна має знати своїх «героїв»

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - це етичне питання, яке заборонити не можна. Однак, на його думку, можна ввести певні правила для таких гастролерів. «Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: «Цей артист гастролює у країні-агресорі». По-четверте, в Україні сплачуєш додатковий військовий збір», - заявив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала сьогодні Верховну Раду ввести штрафні санкції або кримінальну відповідальність за гастролі українських артистів у РФ.

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