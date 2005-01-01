Нацрада запропонувала ввести санкції проти українських артистів, які гастролюють у Росії

Нацрада пропонує ВР запровадити санкції за гастролі українських артистів у РФ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення пропонує накласти на українських артистів, які гастролюють Росією, покарання у вигляді санкцій чи кримінальної відповідальності. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Нацради у четвер, 11 січня.

За інформацією Нацради, до них часто приходять звернення громадян щодо виступів на телебаченні українських артистів, які активно гастролюють у Росії. У цьому випадку Нацрада не має жодного впливу на телерадіоорганізації через відсутність відповідного закону. Тому, йдеться у заяві, цю ситуацію можливо вирішити, розробивши новий закон.

«Законодавці могли би розглянути й застосувати світову практику щодо впливу на вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність у країні, що визнана агресором. Це можуть бути штрафні санкції або кримінальна відповідальність для них», - йдеться у повідомленні.

Такий закон зобов'язав би телерадіоорганізації обмежити участь артистів та діячів культури, що виступають в РФ, в національному ефірі на певний період. У такому разі національний регулятор отримає реальні важелі впливу на мовників.

Раніше повідомлялося, що Нацрада вимагає законодавчо обмежити ведення програм і передач політиками.