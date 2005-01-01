Порошенко підписав закон про спрощення отримання ліцензій на мовлення в зоні АТО

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:21280

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Президент України Петро Порошенко підписав закон, що передбачає спрощення видачі тимчасових ліцензій на телерадіомовлення в зоні проведення АТО та прикордонних районах, який Верховна Рада України ухвалила 8 грудня, повідомила у вівторок, 9 січня, прес-служба президента.

Як зазначається у повідомленні, метою цього закону є забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і трансляції їхніх програм для населення шляхом запровадження механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Документом запроваджується процедура надання дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, зокрема таких, що межують з тимчасово окупованою територією України – Автономною Республікою Крим та Севастополем, окремими районами Донецької і Луганської областей, а також прикордонними районами України, на які з території сусідніх держав засобами ефірного телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора.

Зокрема, законом доповнюються регуляторні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення можливістю надавати дозволи на тимчасове мовлення.

До слова, зараз у зоні проведення АТО мовлять два львівських мовники: радіо «FM Галичина» та телеканал «Перший західний».

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