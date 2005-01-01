Львівські радіостанція та телеканал порушили правила мовлення під час жалоби

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження львівській радіостанції «Незалежність» та супутниковому каналу «Правда ТУТ» через порушення правил мовлення у дні пам'яті та жалоби. Відповідні рішення рада прийняла 21 грудня.

Як показали результати проведеного моніторингу, 21 жовтня, у День пам’яті 70-річчя з дня проведення масової депортації населення Західної України до Сибіру, радіо «Незалежність» порушило вимоги щодо проведення ефіру у дні трауру та дні пам'яті. Радіостанція не оголосила хвилини мовчання о 12:00 та не поширювала в ефірі інформацію про день пам’яті з 9:00 по 16:00.

Телеканал «Правда ТУТ» також порушив правила ведення ефіру під час пам'ятних днів, але це сталось вже 27 жовтня, у День пам’яті 80 років з часу масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох. В ефірі «Правда ТУТ» була відсутня хвилина мовчання о 12:00, інформація про сам День пам’яті (окрім повідомлення у сюжеті новин). А також о 16:05 канал показав комедійний фільм «Весілля в Малинцівці», що порушує правила мовлення у дні пам’яті, які зобов’язують телеканали припиняти трансляцію комедійних та еротичних фільмів, а також гумористичних передач.

Через свої порушення телеканал та радіостанція отримали від Нацради з питань теле- та радіомовлення попередження.

Додамо, що супутниковий телеканал «Правда ТУТ» зареєстрований у місті Вишневому Київської області, проте має, зокрема, філію у Львові. ТОВ «Інформаційне агентство Правда ТУТ» належить бізнесмену та політику Івану Гришину (95%) і Катерині Гришиній (5%). Канал розпочав мовлення у 2014 році в Київській області, та вже у 2015 році потрапив до кабельних мереж по всій Україні.

За даними YouControl, радіо «Незалежність» належить Соломії та Марії Чудик (24% і 70% відповідно), ще частку у 6% має Володимир Парубій, батько Андрія Парубія.