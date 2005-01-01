Суд арештував власність медіахолдингу Курченка

Курченко володіє одним з найбільших медіахолдингів України

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна втікача олігарха-втікача Сергія Курченка, йдеться у відповідному рішенні суду.

З матеріалів суду випливає, що прокурор та слідчі Генпрокуратури, які розслідують злочини, вчинені колишнім президентом Віктором Януковичем, клопотали про арешт власності UMH, кінцевим бенефіціаром якого є Курченко. Правоохоронці мотивували своє клопотання тим, що зазначені активи пов’язані з розслідуванням злочинів, вчинених колишнім президентом, та привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, одним зі способів легалізації отриманих злочинним шляхом коштів прокуратура назвала погашення отриманого Курченком кредиту в «Укрексімбанку» на суму 160 млн дол.

Правоохоронці також вказали на ризик втрати цих активів та незаконність їхнього походження.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

При цьому раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв про можливу конфіскацію медіахолдингу Курченка до кінця року.

Курченко купив UMH в бізнесмена Бориса Ложкіна в 2013 році. До структур медіахолдингу входить низка мережевих радіостанцій («Наше радіо», «Авторадіо», «Ретро FM», «NRJ», радіо «Пятница» та деякі локальні київські радіостанції), інтернет- та друкованих видань («Корреспондент», «Теленеделя» та ін.).

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензії деяким радіомережам, що входять до UMH. Внаслідок цього у Львові припинили мовлення «Авторадіо» та «Ретро FM».