Нацрада хоче заборонити українським політикам бути телеведучими

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 13:591670

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Нацрада хоче заборонити українським політикам бути телеведучими
фото з відкритих джерел
Національна рада пропонує парламенту України врегулювати це питання в найкоротші терміни

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України пропонує законодавчо обмежити ведення програм і передач політичними діячами. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Як зазначили у відомстві, трансляція таких передач суперечить нормам про поширення засобами масової інформації передвиборної агітації та політичної реклами.

«Дуже важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Національної ради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України за рамки журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних рахунків і пропагандистської боротьби», – сказано в повідомленні.

Національна рада пропонує парламенту України врегулювати це питання в найкоротші терміни.

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