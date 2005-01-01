Нацрада хоче заборонити українським політикам бути телеведучими

Національна рада пропонує парламенту України врегулювати це питання в найкоротші терміни

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України пропонує законодавчо обмежити ведення програм і передач політичними діячами. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Як зазначили у відомстві, трансляція таких передач суперечить нормам про поширення засобами масової інформації передвиборної агітації та політичної реклами.

«Дуже важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Національної ради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України за рамки журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних рахунків і пропагандистської боротьби», – сказано в повідомленні.

Національна рада пропонує парламенту України врегулювати це питання в найкоротші терміни.