Арсеній Яценюк продав свою частку телеканалу «Еспресо» за майже $1,5 млн

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 08:343931

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Арсеній Яценюк продав свою частку телеканалу «Еспресо» за майже $1,5 млн
У 2017 році Арсеній Яценюк придбав частку в телеканалі «Еспресо», реалізувавши своє право опціону

Екс-голова Кабміну, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк продав 30% телеканалу «Еспресо» американській компанії за майже 1,5 млн доларів США. Про це інформує «Українська правда».

«Вартість угоди з американською компнією ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., створеною у штаті Нью-Йорк, США, - 1 млн 465 тис. 281 доларів США», - повідомила прес-секретарка політика Ольга Лаппо.

За її словами, опціон на придбання 30-відсоткової частки у статутному капіталі ТОВ «Аста Фінанс» (юридичної особи, що володіє 100 % ТОВ «Голдберрі», яке здійснює мовлення під логотипом «Еспресо») було укладено ще 2013 року, а в результаті прозорого та публічного продажу цієї частки власності Яценюк сплатить до державного бюджету близько 7 млн грн податків.

Лаппо також повідомила, що Яценюк продав свою частку задля «уникнення спекуляцій про політизацію діяльності каналу».

Додамо, що у 2017 році колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк придбав частку в телеканалі «Еспресо», реалізувавши своє право опціону. Частка коштувала 3 млн 788 тис. 700 грн.

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