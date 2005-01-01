Продажем часток на каналі «Еспресо» Яценюк і дружина Авакова ймовірно відмивали кошти, – ЗМІ

Прибуток від продажу становить майже 1000%

Продаж екс-прем'єром Арсенієм Яценюком та дружиною міністра внутрішніх справ Інною Аваковою своїх часток власності на телеканалі «Еспресо» майже вдесятеро дорожче від тієї ціни, котру вони за них сплатили кілька років тому, викликає підозру щодо відмивання грошей. Так вважають експерти, які прокоментували цю угоду журналістам KyivPost.

Зокрема керівник проекту «Наші гроші» Олексій Шалайський заявив, що в угоді може мати місце корупція. «Коли ви купуєте будь-яку частку за одну гривню і робите з них дев'ять, це називають корупцією скрізь у світі», – сказав він.

Видання також цитує провідну юристку «Центру протидії корупції» Олену Щербань, яка вбачає в угоді ознаки відмивання грошей. За її словами, це може бути цікаво не лише НАБУ («Українська правда» зазначає, що з проханням про перевірку до бюро вже звернувся нардеп Сергій Лещенко), а й Державній службі фінансового моніторингу.

«Але Державний фінансовий моніторинг очолює (Ігор) Черкаський, який, як вважається, є протеже «Народного фронту», – сказала журналістам Щербань.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко у своїй програмі на каналі «24» заявив, що попросив Національне антикорупційне бюро України провести розслідування угоди. За його словами, у червні 2017 року Арсеній Яценюк купив свою частку за 3,8 млн гривень (або $ 145 тис.). Через півроку він продав його сину олігарха та депутата Костянтина Жеваго за $ 1,5 млн. Таким чином, прибуток склав майже 1000%.

Співзасновник «Еспресо» та нардеп від «Народного фронту» Микола Княжицький у коментарі виданню заявив, що не боїться будь-якого розслідування. Він звернув увагу, що ціна, за якою Яценюк купив свою частку, була встановлена 2013 року, коли «Еспресо» було саме в процесі створення.

«Ми погодились, що вони (Яценюк та Аваков) можуть купувати свої акції за цією ціною», – цитує Княжицького KyivPost.

Прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявила також, що Яценюк продавав акції «Еспресо» через прозорі процедури і тепер платитиме податки у державний бюджет на суму 7 млн грн (249 тис. доларів).