Новим співвласником каналу стала компанія зі США з українським корінням

30 грудня 2017 у структурі власності телеканалу «Еспресо» відбулися зміни. Арсеній Яценюк та Інна Авакова (дружина голова МВС Арсена Авакова) передали свої частки у власності каналу компанії зі США з українським бенефіціаром. Про це повідомляє прес-служба каналу.



«Після підписання відповідних угод Арсеній Яценюк та Інна Авакова, які володіли 30% і 40% часток відповідно у статутному капіталі ТОВ «Астра Фінанс» (юридичної особи, що володіє 100% ТОВ «Голдберрі», яке здійснює мовлення під логотипом «Еспресо») відчужили їх на користь іноземного підприємства ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зареєстрованого у штаті Нью-Йорк (США)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначена компанія зі СШВ придбала частину Лариси Княжицької (дружина народного депутата Миколи Княжицького) у статутному капіталі ТОВ «Астра Фінанс» у розмірі 7,5%.

«Внаслідок реалізованих угод Лариса Княжицька залишається опосередкованим власником 22,5% телеканалу «Еспресо», 77,5% опосередковано володіє іноземне підприємство ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC», – повідомили у прес-службі каналу.

Зазначається, що кінцевим власником ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. є громадянин України Іван Жеваго.

Нагадаємо, на початку грудня з’явилася інформація, що мільярдер, політик, власник групи «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго планує купівлю телеканалу «Еспресо», власниками якого тоді були колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, жінка міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Інна Авакова та дружина народного депутата Миколи Княжицького Лариса Княжицька.

Костянтин Жеваго є також народним депутатом України. Згідно із його декларацією про доходи, у нього є син на ім’я Іван Жеваго.

Раніше мільярдер підтвердив, що веде перемовини про купівлю телеканалу «Еспресо», однак відмовився розповісти подробиці.

Як пише «Детектор медіа», станом на 31 грудня 2016 року, кінцевими бенефіціарними власниками каналу «Еспресо» були Лариса Княжицька (через ТОВ «Астра фінанс» і ТОВ «Новини ТВ» опосередковано володіла 99,3% каналу) і Вадим Денисенко (через ТОВ «Новини ТВ» опосередковано володів 0,7% каналу).

Однак у 2017 році Арсеній Яценюк став власником 30% у компанії ТОВ «Астра фінанс». Також власницею 40% ТОВ «Астра фінанс» стала дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ірина Авакова, яка мала опціон з 31 жовтня 2014 року на викуп у ТОВ «Новини-ТВ» частки компанії «Астра фінанс» за 5 млн 51 тис. 600 грн. Власницею 30% ТОВ «Астра фінанс» залишилася Лариса Княжицька.

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк придбав частку в телеканалі «Еспресо», реалізувавши своє право опціону. Частка коштувала 3 млн 788 тис. 700 грн.