Китай і Єгипет закликали своїх громадян терміново покинути Україну
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Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували «серйозною безпековою ситуацією». Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією, повідомило державне китайське видання Global Times.
У суботу, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України. У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українське посольство КНР надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає «евакуацією». Громадян Китаю наполегливо попросили не відкладати виїзд із країни.
Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні. Наразі немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України. Влада Китаю регулярно наголошує на підтримці територіальної цілісності України, разом із тим закликаючи до дипломатичних переговорів для завершення війни і досі не засудила російське вторгнення в Україну. Водночас Пекін звинувачує США у тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язання повномасштабної війни.
Подібне повідомлення також опублікувало посольство Єгипту в Україні, пише Egypt Today.
У «важливому повідомленні» посольство закликало членів єгипетської громади залишати Україну доступними наземними маршрутами до сусідніх країн.
Посольство закликало єгипетських громадян проявляти максимальну обережність під час від’їзду й не перебувати або не прямувати транзитом у небезпечних районах або поблизу них.
Усім, хто вирішив не залишати Україну, дипломати порадили уточнити свої дані в посольстві, щоб бути поінформованими про будь-яку подальшу інформацію щодо розвитку подій.
Єгипер на початку березня засудив вторгнення Росії в Україну, але не відмовився від прийому російських туристів.