Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували «серйозною безпековою ситуацією». Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією, повідомило державне китайське видання Global Times.

У суботу, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України. У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українське посольство КНР надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає «евакуацією». Громадян Китаю наполегливо попросили не відкладати виїзд із країни.

With the current grim security situation in #Ukraine, China's Ministry of Foreign Affairs and Chinese Embassy in Ukraine on Sat urge Chinese citizens in the country to enhance safety precautions and evacuate. The Embassy will assist in organizing the evacuation of people in need. pic.twitter.com/zEfA8dCH7j — Global Times (@globaltimesnews) October 15, 2022

Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні. Наразі немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України. Влада Китаю регулярно наголошує на підтримці територіальної цілісності України, разом із тим закликаючи до дипломатичних переговорів для завершення війни і досі не засудила російське вторгнення в Україну. Водночас Пекін звинувачує США у тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язання повномасштабної війни.

Подібне повідомлення також опублікувало посольство Єгипту в Україні, пише Egypt Today.

У «важливому повідомленні» посольство закликало членів єгипетської громади залишати Україну доступними наземними маршрутами до сусідніх країн.

Посольство закликало єгипетських громадян проявляти максимальну обережність під час від’їзду й не перебувати або не прямувати транзитом у небезпечних районах або поблизу них.

Усім, хто вирішив не залишати Україну, дипломати порадили уточнити свої дані в посольстві, щоб бути поінформованими про будь-яку подальшу інформацію щодо розвитку подій.

Єгипер на початку березня засудив вторгнення Росії в Україну, але не відмовився від прийому російських туристів.