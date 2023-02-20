МЗС Китаю заявило, що США «не мають права читати нотації» щодо можливого постачання зброї Росії, про що раніше попередив Вашингтон, назвавши такий крок «перетином червоної лінії». Про це повідомляє CNN.

Речник відомства Ван Веньбінь 20 лютого дорікнув, що це США надають Україні озброєння, «а китайська сторона не постачає постійний потік зброї на поле бою».

«Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі і заохочує конфронтацію?» — сказав він.

Ван заявив, що Пекін продовжує «закликати до миру і сприяти переговорам» для вирішення розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, і його позиція — «відігравати конструктивну роль, щоб сприяти деескалації і охолодженню ситуації».

19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив інформацію ЗМІ, що Пекін розглядає можливість надання летальної підтримки Росії, включно зі зброєю та боєприпасами. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай від цього, назвавши такий крок «перетином червоної лінії».