Китай вкрав секретні американські розробки надзвукової ракети

Китайські урядові хакери зламали комп'ютери підрядника військово-морського флоту (ВМФ) США і викрали безліч високочутливих даних, пов'язаних з розробками зброї для підводних човнів, повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на місцевих чиновників.

Зокрема, вкрадені секретні плани з розробки надзвукової протикорабельної ракети, яку планували використовувати на підводних човнах США з 2020 року. Злами відбулися в січні і лютому цього року, повідомили чиновники на умовах анонімності. Хакери атакували комп’ютери підрядника, який працює на Центр розробки підводного озброєння ВМФ США, військову організацію зі штаб-квартирою в Ньюпорті.

Хакерам вдалося викрасти 614 гігабайт матеріалів, що стосуються секретного проекту під назвою «Морський дракон», а також дані датчиків і сигналів, інформацію радіорубки підводного човна, пов'язану з системами шифрування, розробки засобів електронної боротьби.

Газета зазначає, що на прохання ВМФ США в публікації не вказуються деякі подробиці про вкрадений проект, оскільки це може нашкодити державній безпеці.

Проект «Морський дракон» є ініціативою спеціального бюро Пентагону розпочатою в 2012 році, щоб адаптувати існуючі військові технології США до нових умов. Міністерство оборони, посилаючись на рівні секретності, майже нічого не говорило про проект, крім того, що він надасть «руйнівні наступальні можливості» шляхом «інтеграції наявної системи зброї з існуючою платформою військово-морського флоту».