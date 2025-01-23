Приміщення розташоване у підвалі будинку №6 на вул. Князя Романа

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення підвалу на вул. Князя Романа за 550 тис. грн. Майно купила київська компанія «Екоінвест 2020».

Йдеться про приміщення підвалу на вул. Князя Романа, 6 площею 19,2 м2, розташоване у будівлі-пам’ятці архітектури місцевого значення. Приміщення виставили на аукціон 13 січня зі стартовою ціною 358,9 тис. грн. Торги провели на сайті публічних продажів «Prozorro. Продажі» 21 січня. Участь у торгах взяли троє учасників. Найвищу ціну – 550 тис. грн – запропонувало ТзОВ «Екоінвест 2020». Таким чином ціна за квадратний метр склала 28,6 тис. грн (майже 1,3 тис. доларів).

ТзОВ «Екоінвест 2020» зареєстроване у 2021 році в Києві та займається діяльністю в галузі охорони здоров’я. Власницею компанії вказана мешканка Мелітополя Альона Кутенець. Компанія брала участь у тендерах, пов’язаних із постачанням медичного обладнання лікарням Мелітополя, в тому числі й після окупації міста росіянами, оскільки медзаклади перереєстрували в Запоріжжя.

Додамо, що будинок №6 на вул. Князя Романа збудований у 1912-1914 роках за проєктом Адольфа Піллера і Романа Фельпеля, як прибутковий будинок на замовлення купців Кароля Чуджака і Людвіка Штадтмюллера. У 1920-х роках тут був «Банк землі польської», а з 1929 року – радіостанція. Нині тут розташовані Львівське державне обласне радіо та Львівський обласний радіотелевізійний передавальний центр, а також працює кав'ярня-музей кіно-фототехніки «Фіксаж».