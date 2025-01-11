Йдеться про земельну ділянку площею 1,3 га на вул. Богдана Хмельницького в Східниці

Східницька селищна рада продала ТзОВ «Золота баня» ще одну ділянку під готелі. Компанія належить власнику популярного готелю «Три сини і донька», екснардепу-регіоналу Валентину Ничипоренку, на якого колись працював голова Східницької громади Іван Піляк. Фірма купила 1,3 га за 12,5 млн грн.

Йдеться про земельну ділянку площею 1,3 га на вул. Богдана Хмельницького в Східниці, яка зараз вільна від забудови та належить до земель рекреаційного призначення. Її виставили на продаж через онлайн-майданчик Prozorro. Продажі 4 грудня зі стартовою ціною 5,2 млн грн. Аукціон провели 10 січня, участь у торгах взяли троє учасників. Переможцем стало ТзОВ «Золота баня», що запропонувало купити ділянку за 12,5 млн грн. Під час торгів вартість землі в курортному селищі зросла майже в 2,5 рази.

ТзОВ «Золота баня» належить колишньому нардепу Валентину Ничипоренку. На початку грудня компанія купила в Східницької селищної ради 0,14 га біля свого ж готелю «Три сини і донька».

Валентин Ничипоренко двічі був нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді VII скликання він був у фракції «Партії регіонів» і голосував за диктаторські закони 16 січня. У Раді VIII скликання входив до групи партії «Відродження», але у 2018 році вийшов з неї. Також підприємець був фігурантом антикорупційних розслідувань. Проєкт «Схеми» робив розслідування про сина нардепа – прокурора Олексія Ничипоренка.

Валентин Ничипоренко родом з Черкащини, яку представляв у парламенті, проте із 2007 року має у Східниці готель «Три сини і донька». У ЗМІ є згадки про те, що Іван Піляк працював у готелі виконавчим директором. Також Іван Піляк, за даними сайту «Чесно» і за даними сервісу YouControl, був помічником Валентина Ничипоренка, коли той був нардепом – упродовж 2012-2014 і 2014-2019 років.

ТзОВ «Золота баня», за даними сервісу YouControl, у 2004 році заснував саме Іван Піляк. Він був його керівником до 2010 року, поки не став селищним головою Східниці. Валентин Ничипоренко увійшов до складу засновників фірми у 2009 році і одразу вніс у статутний фонд, що становив 20 тис. грн, 3 млн грн.