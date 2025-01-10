Будівля розташована на землях рекреації поряд з базою прокурора та Національним парком

10 січня Фонд держмайна провів в системі електронних торгів Prozorro.Продажі аукціон з продажу закинутої нежитлової будівлі в селі Майдан на Дрогобиччині. Стартова ціна лоту становила 1 грн, за нього змагалися 10-ро учасників.

Що відомо про лот

Цегляна адміністративна будівля, площею 168 м2, оздоблена деревом, 1980-го року побудови. Вона перебуває на балансі державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Рішення про її приватизацію Фонд держмайна ухвалив влітку 2023 року.

В описі до лоту вказано, що стан будівлі – задовільний. Площу у 168,1 м2 займають два поверхи і мансарда. Будівля розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0163 га, що належить до земель рекреації і розташована біля земель Нацпарку «Сколівські Бескиди».

Перший аукціон з продажу будівлі відбувся у вересні 2023 року. У ньому було 50 учасників, двоє з яких запропонували за лот 10 і 11 млн грн. Проте обох претендентів на перемогу дискваліфікували, а торги визнали такими, що не відбулися.

Фонд держмайна вдруге виставляв будівлю в селі Майдан на торги у жовтні 2023 року. Тоді торги не відбулися через відсутність учасників. Третій раз ФДМУ намагався продати будівлю у серпні 2024 року. Тоді львів’янин Роман Свистунов зголосився заплатити за неї 8 млн грн, проте оплату після торгів він так і не вніс.

Цього разу зі ставкою 1,76 млн грн перемогло ТОВ «Парк природи», що спеціалізується на будівництві. Фірма, за даними сервісу YouControl, зареєстрована у січні 2023 року. Її власником і директором є Олег Проць.

Що відомо про покупця

Олег Проць – колишній працівник прокуратур Тернопільської і Черкаської областей. Після медіаскандалу з дорогими автівками прокурор перевівся на роботу в Закарпатську обалсть.

Компанії з групи родини Проць працюють в галузях будівництва (ТОВ «Парк природи», ПП «Олером»), реклами (ТЗОВ «Рекламна група "Ефект"»), комп'ютерного програмування (ТОВ «ХатсХаб»).

ТОВ «Парк природи» володіє вісьмома земельними ділянками біля Нацпарку «Сколівські Бескиди», одна з яких – біля викупленої фірмою 10 січня адмінбудівлі. На ній розташована база відпочинку родини Проців. Журналісти пов’язують і базу, і Олега Проця з нардепом від партії «Слуга народу» Остапом Шипайлом. За даними сервісу YouControl, обох пов’язує членство в Тернопільській організації партії.

У 2024 році було відкрито кримінальне провадження про перекриття ТОВ «Парк природи» дороги в селі Майдан. Ані Східницька селищна рада, ані Дрогобицька районна військова адміністрація не знають, яким чином експрокурор приватизував землю в курортній зоні.

Додамо, що 36-річний Олег Проць також є керівником ГО «Штаб-24».