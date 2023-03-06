Дороги, які мало ремонтувати підприємство, не готові для експлуатації

Київська міська прокуратура оголосила про підозру керівнику підприємства, яке неякісно ремонтувало дороги у Київській та Житомирській областях. Збитки для держави, за оцінками фахівців, становлять понад 121 млн грн.

Про викриття дій директора підприємства повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 6 березня. Керівник приватної фірми протягом 2018-2020 років заволодів понад 121 млн грн та не провів якісні ремонтні роботи на Київщині та Житомирщині.

«За даними слідства, упродовж 2018-2020 років приватне підприємство на виконання умов договорів, укладених зі Службами автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях, проводило ремонтні роботи ділянок автомобільних доріг на території цих областей. Експерти встановили, що вартість ремонтних робіт, які не можуть бути прийняті до експлуатації, складає понад 121 млн грн. Вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Підприємцю оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння бюджетних коштів у особливо великих розмірах). Директора підприємства затримали, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чи внесення застави в 6 млн грн. Правоохоронці розшукують всіх учасників незаконної схеми.