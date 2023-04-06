Костянтин Старовицький приднався до ТРО з перших днів війни

Український музикант і диригент Костянтин Старовицький загинув на фронті, на Краматорському напрямку.

«Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький», – повідомив у Facebook Національний академічний духовий оркестр України, де Старовицький працював фаготистом.

Також про загибель музиканта сповістила й Національна філармонія України.

«На війні загинув музикант, диригент, батько і син. Герой – Костянтин Старовицький. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам і колегам», – цитує повідомлення «Українська правда».

Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року в Броварах. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України. Поставив на сцені Київської опери комічну оперу Гаетано Доніцетті «Ріта», яка принесла чотири номінації на театральну премію «Київська пектораль 2016».

З перших днів повномасштабного вторгнення музикант служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив служити на Харківщині. У нього залишилася донька Єва, дружина Сніжана та мама.