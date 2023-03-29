Євген Гулевич пішов на війну добровольцем

У боях під Бахмутом 31 грудня 2022 року загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Про це на своїй сторінці у Facebook 29 березня повідомив музикант Юрій Хвостов.

«Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина “зник безвісти при виконанні бойового завдання”, яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна», – написав Хвостов.

Євген Гулевич пішов на війну добровольцем. В останній приїзд до Львова він встиг дати кілька інтерв'ю. Про чин похорону і прощання повідомлять згодом.

Євген Гулевич – автор, редактор, перекладач, культурний менеджер та магістр культурології. Є автором культурних та критичних статей у ЗМІ, мистецтвознавчих статей виставкового проекту «Ангели» й головним редактором українського видання «Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті» та перекладу Рея Бредбері «Щось лихе насуває». Учасник знімальної групи документального фільму «Випчина. Село одного дня», консультант проекту Pinsel.AR, учасник громадської ініціативи «Спадщина майбутнього» та співавтор міжнародного проекту Mapping Future Heritage. Євгену Гулевичу було 48 років.