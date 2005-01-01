Київський суддя втратив посаду через незаконні арешти євромайданівців

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Олександра Дзюбу через протиправні арешти активістів Революції Гідності, які брали участь в масових заходах з 21 листопада 2013 року, повідомили в її прес-службі.

На суддю Дзюбу вже накладали дисциплінарну відповідальність. Дзюба не погодився з рішенням Другої Дисциплінарної палати і оскаржив його у Вищій раді правосуддя, проте вона залишила рішення без змін.

Суддя під час акцій у 2013-2014 роках обирав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для активістів, чим порушив, як вирішила ВРП, гарантовані статтею 29 Конституції України та статтями 5 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на свободу та особисту недоторканність і права на справедливий судовий розгляд.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя також звільнила суддю Подільського районного суду міста Києва Вікторію Швиденко через вчинення істотного дисциплінарного проступку, несумісного зі статусом судді.

Як повідомляв ZAXID.NET, в серпні 2017 року ВРП звільнила суддю з Черкаської області за арешти євромайданівців.

До слова, 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила 28 суддів, які виносили рішення проти євромайданівців, за порушення присяги і суддю Вищого господарського суду Віктора Татькова – за люстрацією.

Більшість екс-суддів оскаржили своє звільнення у Вищому адмінсуді. Проте незабаром Вищий адмінсуд України поновив на посаді двох суддів – Аллу Чалу і Аллу Домарацьку.