Київстар зайняв другу сходинку в рейтингу Forbes Україна та Work.ua «50 кращих роботодавців України». За результатами оцінки компанія набрала 93 із можливих 100 балів.

Рейтинг складався за 8-ма критеріями: лояльність співробітників, рівень винагороди, робоче місце і графік роботи, інформаційна відкритість, соціальний пакет, можливості для розвитку, захищеність. 60% оцінки ґрунтувалося на відгуках співробітників, 20% – оцінка експертів ринку, ще 20% – інші джерела.

«Яким би складним і насиченим не був минулий рік для бізнесу, він підштовхнув багатьох до межі, яку раніше остерігалися перетнути. Сьогодні ми на власному досвіді знаємо – з гібридною моделлю роботи можливо забезпечити ефективні бізнес-процеси і підтримувати корпоративний дух. Керуючись думкою і потребами колективу, аналізуючи ринок, використовуючи інноваційні діджитал інструменти, Київстар організував якісну дистанційну роботу і завершив 2020 рік з гарними результатами. Більш того, події минулого року підштовхнули нас до повної зміни моделі роботи», – коментує Оксана Олійник, директор з управління персоналом і розвитку бізнесу Київстар.

Із введенням карантинних обмежень у 2020 компанія успішно перейшла на гібридну модель роботи – з березня 70% персоналу працює дистанційно, офіси переобладнані відповідно до карантинних вимог.

Здоров'я та безпека співробітників – пріоритетне питання. В межах програми страхування проводиться тестування співробітників, у яких є симптоми ГРВІ або коронавірусу. Якщо співробітники або члени їхніх сімей хворіють на Covid-19, компанія надає матеріальну допомогу на лікування. Важливо також і психологічне здоров'я команди, для цього розроблено спеціальну програму No Stress, в межах якої співробітники за потреби можуть отримати підтримку від корпоративного психолога.

У 2020 компанія не тільки зберегла існуючі, а й створювала нові робочі місця (+ 3% нових вакансій). Адаптація співробітників проходить онлайн через спеціальний додаток, де новачок може отримати необхідну інформацію про компанію та консультацію. Крім цього, компанія продовжила реалізувати програми стажувань: STARt Yourself – для студентів, і Returnship – для людей з великою перервою в стажі або фахівців, які хочуть кардинально змінити напрямок роботи. На період дії програм стажисти офіційно працевлаштовані та отримують заробітну плату. За 2020 рік стажування пройшли 43 особи. Крім того, компанія проводить курси профорієнтації для старшокласників і студентів, щоб допомогти їм у виборі майбутньої професії. Минулого року співробітники Київстар провели 6 онлайн лекцій за різними напрямками роботи для 129 осіб.