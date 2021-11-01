Платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ анонсує п’ять ексклюзивних прем’єр, які дивуватимуть глядачів найближчим часом. Розпочнеться цей марафон з «Кріпосної» – серіалу виробництва телеканалу СТБ і FILM.UA Group, який за останні кілька років став подією не тільки в Україні, а й підкорив більше 20 країн світу. Зокрема, 1 листопада в бібліотеці Київстар ТБ з’являться два попередні сезони серіалу, кожен з яких складається з 24-х епізодів. Епізоди з нового, третього сезону, будуть доступні на платформі одразу після ТВ-прем’єри в ефірі СТБ, починаючи з 1 листопада.

Серіал «Кріпосна» користується величезною популярністю у глядачів – не лише українських, а й представників інших країн і навіть континентів. Так, права на трансляцію було продано в Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Болгарію, Білорусь, Чорногорію, Сербію, Боснію та Герцеговину, Чехію, Грузію, Македонію, Словенію, Хорватію, Японію, Іспанію, на територію Латинської Америки та інші країни. Глядачам із США серіал доступний у межах підписки на Amazon Prime.

За сюжетом, головна героїня серіалу «Кріпосна» Катерина Вербицька є власністю найбагатшого ніжинського поміщика Червінського. Маючи чудову освіту та бездоганні манери завдяки вихованню дружиною Червінського, вона знаходиться між двох світів – інтелігентів та кріпаків. Закохавшись у дворянина, їй доводиться протистояти своїй кріпосній долі.

В основу нового сезону серіалу, зйомки якого тривали близько семи місяців, закладено відомий вислів – «все таємне колись стає явним». У серіалі, який відрізняється витонченими костюмами та вражаючими декораціями, можна буде побачити близько тисячі спеціально відшитих костюмів, а до зйомок залучено 1000+ акторів. Події відбуваються у справжніх маєтках та на історичних територіях Києва: Києво-Печерська Лавра, особняк графині Уварової, садиба Зайцева, Будинок письменників, музей ім. Гончара, Маріїнський палац, а також історичний комплекс «Замок Радомисль» і заповідник «Качанівка».

Над картиною працювали продакшн-команди компаній StarLightMedia та FILM.UA Group. Серед головних акторів серіалу: Катерина Ковальчук, Софія Прісс, Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Станіслав Боклан, Юлія Ауг, Софія Косач, Марк Дробот, Олеся Жураківська, Ольга Сумська та інші.