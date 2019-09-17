Класичні хіти Чайковського оркестр «K&K Philharmoniker» виконає у Львові та Гамбурзі

«Найкраще із Петра Чайковського» – таку програму оркестр «K&K Philharmoniker» запрезентує у Львові 19 вересня, а потім – у Гамбурзі. Тамтешня Ельбська філармонія – найсучасніше слово в архітектурі і вона належить до найвищого класу концертних залів.

Мелодії, якими захоплюється світ: фортепіанний концерт №1, а ще фрагменти з балетів «Лускунчик», «Лебедине озеро», «Спляча красуня» і полонез із опери «Євгеній Онєгін». Виконання цих безперечних класичних хітів забезпечуватиме один із наймолодших диригентів Європи Максиміліан Кендлінгер.

«Це справді найкраще з Чайковського, ця музика була у мене на слуху ще з дитинства, я її завжди любив, особливо фрагменти з балетів «Лебедине озеро» чи «Лускунчик», зокрема відоме Па-де-де або Вальс квітів. Саме тому ми вирішили долучити до концерту ці мелодійні твори», – розповідає Максиміліан Кендлінгер.

У другому відділенні диригуватиме уже засновник оркестру, композитор Маттіас Георг Кендлінгер. Він вийде на сцену із австрійським гастролером – піаністом Філіппом Шойхером.

«Для мене цей Перший концерт для фортепіано з оркестром Чайковського – це наріжний камінь музичної історії. Якщо люди кажуть: фортепіанний концерт, то найперше мають на увазі саме Чайковського. Його добре сприймає публіка. Так, його важко виконувати, але ці зусилля варті такої краси», – зізнається піаніст Філіпп Шойхер.

«Я можу впевнено сказати, що у Європі дуже люблять Чайковського. Передовсім, його балети, 5-ту і 6-ту симфонії, фортепіанний концерт. Він відомий, його люблять і він є у списку найвидатніших композиторів світу», – додає Маттіас Георг Кендлінгер.

Такий концерт у Львові влаштують у філармонії у четвер, 19 вересня.

А вже наступного дня оркестр вирушить на гастролі у Гамбург. Там виступатимуть в Ельбській філармонії, яка належить до залів найвищого класу. Великий зал – на 2100 місць, а всі квитки на концерт вже продано. Це вперше в Ельбській філармонії виступить український колектив, а Максиміліан Кендлінгер у свій 21 рік стане наймолодшим диригентом у цьому залі.