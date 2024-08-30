Klavdia Petrivna на сцені зняла капелюх та показала обличчя

У п’ятницю, 30 серпня, співачка Klavdia Petrivna під час сольного виступу у Києві вперше зняла капелюх та маску, показавши обличчя. Про це повідомляє Telegram-канал Музвар, який опублікував виступ співачки.

Співачка Klavdia Petrivna дала свій перший сольний концерт у Палаці спорту у Києві. Як пише The Village, понад дві тисячі квитків на дебютний концерт співачки одразу розкупили. Тому Klavdia Petrivna погодилася дати ще один концерт у суботу, 31 серпня.

Під час виступу у п’ятницю, 30 серпня, виконуючи пісню «Я тобі брехала», співачка зняла капелюх та показала обличчя прихильникам.

«Я читала кожен ваш коментар і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталось так, що дуже логічно, – я заплуталась. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів я врешті-решт вирішила. Критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Мій шлях колись порине в темноту. Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут. Без масок, капелюхів та прикрас», – цитує «Суспільне Культура» Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna виявилась білявкою, її шанувальники та низка ЗМІ впізнали у співачці Соломію Опришко – дівчину родом зі Львівщини. Втім, сама співачка не розкрила свого справжнього ім’я.

Виконавиця приховувала свою особистість від початку кар’єри. Деякий час слухачі вважали, що Klavdia Petrivna – це 24-річна співачка Маша Кондратенко. Крім того, вона вийшла отримувати нагороду Klavdia Petrivna під час оголошення переможців премії «Золота Зоря Лірум». Згодом цю теорію спростували.

У грудні 2023 року блогер Богдан Беспалов повідомив, що справжнє ім'я співачки — Соломія. За його словами, дівчині 18 років, вона родом з Львівщини та навчається у музичному коледжі. Цю інформацію також підтверджував музичний сайт «Слух».

Що відомо про Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna у липні 2023 року опублікувала в TikTok відео зі своїми демоверсіями пісень. Вони швидко набирали багато переглядів та позитивних відгуків у соцмережі. У серпні Klavdia Petrivna опублікувала у своєму Telegram-каналі демоальбом, до якого увійшли сім треків. Пісні співачки потрапили до переліків найпопулярніших композицій на стримінгових платформах в Україні. Крім того, її процитувала Олена Зеленська під час одного зі своїх виступів. Перша леді процитувала рядок з пісні «Я щаслива», говорячи про важливість ментального здоров’я.