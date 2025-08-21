Життя у «Резиденції Залізна вода» дарує максимальний комфорт

Що обрати для життя – затишний заміський будинок чи простору квартиру поблизу центру міста? Будівельна компанія «Інтергал-Буд» поєднала переваги обох варіантів в клубному будинку «Резиденція Залізна вода», що на вул. Херсонській, 2 у Львові. Це вже заселений будинок класу преміум в неймовірній локації, що пропонує скористатись унікальним шансом придбати останню квартиру в комплексі.

Переваги клубного будинку

«Резиденція Залізна вода» – це вишуканий чотириповерховий будинок всього на 24 квартири з покращеним плануванням і власними терасами. Високі стелі в помешканнях – 3,1 м – і панорамні вікна створюють відчуття простору, а також щодня наповнюють життя світлом та відчуттям близькості до природи.

У будинку є безшумні сучасні ліфти, дизайнерський хол, просторе лобі, власна закрита територія із зонами відпочинку на свіжому повітрі, як-от зона барбекю, підземний паркінг та гаражні бокси. Цілодобова охорона, відеонагляд і консьєрж-сервіс створюють відчуття безпеки та додають комфорту в повсякденне життя.

Найкраща локація у Львові

Клубний будинок «Резиденція Залізна вода» розташований на вул. Херсонська, 2. Поруч з будинком – унікальний парк «Залізна вода». Також в пішій доступності – парки «Стрийський» і «Снопківський». Це неймовірне місце для тих, хто дозволяє собі жити в чистому довкіллі, тиші і спокої.

Водночас будинок розташований усього за 4 км від площі Ринок, що забезпечує швидкий доступ до всіх переваг центральної частини міста: театрів, галерей, подій і ділових зустрічей, кав’ярень і ресторанів тощо.

Парк «Залізна вода» був популярною відпочинковою зоною для львів’ян ще в 19-му столітті, а міський парк тут заснували в 1905 році за проєктом найвідомішого львівського садівничого Арнольда Рьорінга, який сам жив поруч з парком. «Залізна вода» і колись, і зараз – це чудове місце для прогулянок та пікніків, спостережень за природою і птахами. В парку є численні джерела, а також відкритий простір міського садівництва та еко-просвітництва «Розсадник».

У парку ростуть буки, дуби, граби, екзотичні сосни. Деяким віковим деревам тут – близько 150 років. Також парк доповнений молодими деревами, зокрема, декоративними яблунями, грушами і глодом. А навесні тут можна милуватися рясним килимом первоцвітів, наприклад, крокусами.

Коли ранок починається зі співу птахів за вікном, кави на терасі, прогулянки на природі без шуму і метушні міста, то життя іде зовсім іншим плином. «Резиденція Залізна вода» – це будинок для тих, хто цінує себе.

Дізнатися більше про останню вільну квартиру в клубному будинку «Резиденція Залізна вода» можна у відділі продажу компанії «Інтергал-Буд», що розташований в центрі Львова – на площі Старий ринок, 8, або за номером 0986119911.